Neymar sakatlandı mı? Neymar'ın son durumu nasıl?

Paris Saint Germain'in Saint Etienne'i 3-1 yendiği maçta 3 golün de asistini yapan Lionel Messi, Paris Saint Germain'i zafere götürürken Neymar'a yapılan faul moralleri bozdu. Brezilyalı Futbolcu Neymar'ın sevenleri sakatlığın ciddi mi olduğunu merak ediyor. Neymar sakatlandı mı? Son dakika Neymar'ın durumu nasıl?

NEYMAR SAKATLANDI MI?

Fransa Ligue 1 15. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, deplasmanda Saint Etienne ile karşı karşıya geldiği, 3 golün de asistini karşılaşma da 90 dakika kalan Lionel Messi'nin yaptığı ve Stade Geoffroy-Guichard'da oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 3-1 kazandığı maçta Yvann Maçon, Neymar'ı arkadan kayarak faulle durdurdu. Karşılaşmanın 84. dakikasında Yvann Maçon'un Neymar'a yaptığı faul izleyenleri hem korkuttu hem üzdü.

NEYMAR'IN SON DURUMU NASIL?

Pozisyon sırasında sol bileği burkulan ve acı eşiği yüksek olduğu için yerden kalkamayan Neymar sedyeyle oyun dışına alınırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Brezilyalı Futbolcu Neymar 88. dakikada ciddi bir şekilde sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Ebimbe aldı. Ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilişkin açıklama da bulunan Teknik Direktör Pochettino, "Umarım bu büyük bir sorun değildir ve yakında takıma geri döner. Ancak görüntüleri izledim. Hiç değil..." ifadelerinde bulundu.

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