Neymar öldü mü, yaşıyor mu SON DAKİKA!

Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan bu söylentiler, futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı. Brezilyalı yıldızın sağlık durumuna dair çeşitli paylaşımlar yapılırken, Neymar'ın gerçekten hayatta olup olmadığına ilişkin iddiaların doğruluğu araştırılmaya başlandı. Sol kanatta görev yapan ünlü futbolcunun durumu ve son gelişmeler kamuoyunun yakın takibine girdi.

NEYMAR ÖLDÜ MÜ?

Futbol kariyerini Brezilya Serie A ekiplerinden Santos'ta sürdüren Neymar hakkında sosyal medyada yayılan "öldü" iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Neslinin en yetenekli futbolcularından biri olarak kabul edilen Brezilyalı yıldız, top tekniği, oyun görüşü, bitiriciliği ve üstün bireysel becerileriyle tanınıyor. Sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapılan söylentilerin ardından futbolseverler, "Neymar gerçekten öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Neymar hayatta ve sağlığı yerindedir. Hakkında çıkan "öldü" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, kariyerine Brezilya'da devam etmektedir. Sosyal medyada dolaşan haberlerin asılsız olduğu kısa sürede netlik kazanmıştır.

NEYMAR'IN SAKATLIK DURUMU

Kariyeri boyunca üç farklı kulüpte 100'den fazla gol atma başarısı gösteren Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Brezilyalı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor. Brezilya Millî Takımı'nın en golcü isimlerinden biri olan yıldız oyuncu, şu sıralar Santos formasıyla sahalara dönmek için sakatlık sürecini atlatmaya çalışıyor. Rehabilitasyon sürecinin devam ettiği, ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.