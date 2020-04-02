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Red Bull, Futbol, Neymar, Spor

Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor

Dünyaca ünlü Red Bull sporcusu, Brezilyalı futbolcu Neymar Jr, hayranlarının yeteneklerini görmeyi merakla bekliyor.

02.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:17
Neymar Jr, yetenekleri aramaya devam ediyor

Dünyaca ünlü Red Bull sporcusu, Brezilyalı futbolcu Neymar Jr, hayranlarının yeteneklerini görmeyi merakla bekliyor. Tüm dünyadan Instagram'da futbol yeteneklerini paylaşanlar arasından seçilecek yedi ekip üyesi Aralık 2020'de düzenlenecek Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde oynama şansı yakalayacak. Türkiye'den seçilecek en yetenekli katılımcı da Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

Bu sene 5. yılını kutlayacak Red Bull Neymar Jr's Five, dünya finaline davet edilecek yetenekli sporseverleri arıyor. Dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Neymar Jr, organizasyon öncesinde bu ayrıcalığı yaşamak isteyen hayranlarına çağrı yaptı.

Brezilyalı yıldız, Aralık 2020'de gerçekleştirilecek Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde Instagram'daki yetenek videolarıyla seçilecek en yetenekli katılımcıları bulmak için arkadaşlarıyla çektiği bir davet videosu paylaştı. Videoda basketbol potasına ayağıyla basket atmaya çalışan Neymar Jr, herkesi yeteneklerini göstermeye davet etti. Türkiye'den seçilecek en yetenekli katılımcı da Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

Videonu yükle, yeteneğini göster

Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, 400 binden fazla oyuncunun yeteneklerini gösterdiği Red Bull Neymar Jr's Five etkinliğinin, 5. yılında, yıldız futbolcu Neymar Jr ile tanışma fırsatını yakalayabilmek için 18 yaş ve üstü herkes başvuru yapabilecek. Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde yarışacak 7 kişilik uluslararası takımın bir parçası olmak ve bu heyecan verici finali Brezilya'da izleme fırsatına kavuşmak isteyenler Instagram'a yükleyecekleri videolarla bu hayaline ulaşabilecek.

Dünya'nın dört bir yanından futbol severlerin katıldığı Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde oynama ya da izleyici olarak bu unutulmaz deneyimi yaşamak için Instagram'da maksimum 60 saniyelik futbol becerilerinizi gösteren videonuzu '#OUTPLAYTHEMALL' etiketini kullanarak, Türk Bayrağı emojisi ekleyerek ve '@redbullneymarsfive' ve '@redbulltr' hesaplarını etiketleyerek paylaşmak yeterli olacak. Detaylara www.redbullneymarjrsfive.com adresinden ulaşılabilir. Gönderilen videolar arasında jürinin en beğendiği yetenekler, Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali heyecanını Neymar Jr Enstitüsü'nde yaşayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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