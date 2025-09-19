Newcastle United Barcelona maç özeti ve golleri! (VİDEO) Barcelona mçaı geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Newcastle United Barcelona maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Newcastle United Barcelona maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Newcastle United Barcelona maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Newcastle United Barcelona maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar haberimizde...

NEWCASTLE UNİTED BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Newcastle United Barcelona maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Newcastle United Barcelona özet bölümünde yer alan bilgilerden Newcastle United Barcelona geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

NEWCASTLE UNİTED BARCELONA ÖZET

Newcastle United Barcelona maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

NEWCASTLE UNİTED BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Newcastle United Barcelona maçı 2-1'lik Barcelonaüstünlüğüyle sona erdi.

NEWCASTLE UNİTED BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Newcastle United Barcelona maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.