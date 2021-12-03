New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,82 artışla 34.639,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 4.577,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 15.381,3 puana çıktı.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına dair endişeler ve devam eden enflasyon kaygılarına rağmen kapanışta yukarı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de Omicron varyantı vakalarına rastlanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, salgınla mücadele planını açıkladı ve gelecek haftalarda vakaların artmasına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Beyaz Saray, ülkede Omicron varyantının görülmesi sonrası seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

Enflasyona dair kaygıların arttığı bir ortamda yetkililerin değerlendirmeleri de yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ardından Yellen da ABD'deki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" kelimesini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Kasım ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi. Bir önceki hafta son 52 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İşsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan artışa rağmen son verinin salgın öncesi ortalamasına yakın olduğuna işaret eden analistler, iş gücü piyasasında devam eden toparlanmayı yansıttığını kaydetti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak kasım ayına ait istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

Öte yandan, ABD'de 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir süre kalırken, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, federal hükümetin 3 Aralık'ta kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarı üzerinde anlaşma sağladı. Hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının Temsilciler Meclisinde oylanması bekleniyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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