New York borsası yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası yükselişle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 36.100,31 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artarak 4.683,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kazançla 15.861 puana çıktı.

Endeksler, artan enflasyon endişelerine rağmen pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tüketici güveni, yükselen enflasyon ve tüketicilerin etkili politikaların geliştirilmediğine dair inancı nedeniyle 10 yılın en düşük seviyesine indi. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık 4,9 puan azalışla 66,8 değerine inerek Kasım 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede JOLTS Açık İş Sayısı ise eylülde 10 milyon 438 bine gerileyerek piyasa beklentilerinden az düşüş kaydetti. ABD'de işinden ayrılanların sayısı, eylülde 4,4 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, ABD'li sağlık devi Johnson&Johnson (J&J), tüketici sağlığı bölümünün, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinden ayrılarak ikiye bölüneceğini duyurdu. J&J'nin açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

 Putin talimatı verdi! Rusya, Sovyetler döneminde rafa kaldırılan savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak

Putin talimatı verdi! Rusya, Sovyetler döneminde rafa kaldırılan savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title