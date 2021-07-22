New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 34.823,35 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 4.367,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 14.684,6 puana yükseldi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki beklenmedik artışın ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru yükseliş kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 17 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 51 bin kişi artarak 419 bine çıktı. Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren ve 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvurularının 350 bin civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Öte yandan, ülkede ikinci el konut satışları 4 ay art arda kaydettiği düşüşün ardından haziranda aylık yüzde 1,4 artarak 5,86 milyona çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,26 civarında gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin