New York borsası yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
22.09.2020 23:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:22

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artışla 27.288,18 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 artarak 3.315,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 kazançla 10.963,64 puana çıktı.

New York borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın neden olduğu endişelere rağmen teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Facebook, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, Apple'ın hisseleri yüzde 1'i aşkın artış gösterdi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 6 milyona yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Alişan İlker Kaleli İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Arda Turan Okan Buruk Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 23:22:33. #1.14#
title