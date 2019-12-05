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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

05.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:44
New York borsası yükselişle açıldı

borsası, güne yükselişle başladı.


Açılışın ardından endeksi yüzde 0,12 artışla 27.680,52 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 3.115,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artarak 8.578,404 puan seviyelerinde seyrediyor.


Analistler, ABD'de, bugün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın açıklanacak istihdam rapor verileri öncesi pay piyasalarının yükselişle başladığını ifade etti.

Kaynak: AA
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