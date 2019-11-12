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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

12.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:50
New York borsası yükselişle açıldı

borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından endeksi yüzde 0,06 artışla 27.709,00 puan, S&P yüzde 0,09 kazançla 3.089,68 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 8.469,71 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın New York Kulübünde yapması beklenen konuşmaya odaklandığını belirtti.

Kaynak: AA
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