New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
12.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:50
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 artışla 27.709,00 puan, S&P yüzde 0,09 kazançla 3.089,68 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazancıyla 8.469,71 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın New York Ekonomi Kulübünde yapması beklenen konuşmaya odaklandığını belirtti.
Kaynak: AA