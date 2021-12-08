New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 35.734,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalışla 4.686,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 azalarak 15.677,4 puana geriledi.

Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağına ilişkin korkuların azalmasıyla hafta başından bu yana yükseliş gösteren endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Kovid-19 salgınında yeni varyanta ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayacağı ve hatırlatıcı 3. doz aşının varyantı nötralize ettiği bildirildi.

Analistler, ABD'de bugün JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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