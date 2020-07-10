New York borsası yatay seyirle açıldı New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 25.725,85 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.152,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.541,96 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırırken, virüsün tedavisine yönelik yürütülen çalışmalarda pozitif gelişmeler yaşandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın ölüm riskini yüzde 62 azalttığı kaydedildi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği belirtildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.

Kaynak: AA