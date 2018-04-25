New York Borsası Karışık Seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, hafta ortasında şirket finansalları ile karışık bir seyir izledi.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 59,70 puan (yüzde 0,25) kazançla 24.083,83'e, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,84 puan (yüzde 0,18) yükselişle 2.639,40 puana çıktı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 3,62 puanlık (yüzde 0,05) sınırlı değer kaybıyla 7.003,74 puana geriledi.



Endekslerin üzerinde ABD'de bugün açıklanan bilançolar etkili oldu. Buna göre, ABD'li kablolu TV ve internet şirketi Comcast'in yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10,7 artışla 22,79 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisseleri, bilanço açıklamasının ardından yüzde 2,7 değer kazandı.

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter da bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığı bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,3 artış göstererek 665 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Buna karşın, Twitter hisseleri günü yüzde 2,3 düşüşle kapattı.