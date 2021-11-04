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New York borsası karışık seyirle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 36.124,23 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artışla 4.680,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselişle 15.940,3 puana çıktı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası dün rekor seviyelere yükselen endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.

Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama kararının faiz oranlarına ilişkin politikasıyla ilgili doğrudan sinyal vermediğini vurgulayarak, faiz oranlarının artırılması konusunda "sabırlı" olabileceklerini ifade etmişti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ekim ile biten haftada 269 bine inerek düşüş göstermeye devam etti ve Kovid-19 salgını döneminin en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede dış ticaret açığı ise eylülde aylık bazda yüzde 11,2 artışla 80,9 milyar dolara yükselerek yeni zirveye ulaştı. ABD'nin ihracatı eylülde yüzde 3 azalışla 207,6 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 288,5 milyar dolara çıktı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 8,3 artışla beklentileri aştı.

Analistler, yarın açıklanacak ekim ayına ait istihdam raporunun piyasaların odağında olduğunu belirtti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 553 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 553 lira seviyesinden işlem görüyor

 Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti

 ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
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