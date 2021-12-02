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New York borsası karışık seyirle açıldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artarak 34.223,31 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 4.519,50 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 15.218,3 puana geriledi.

ABD'de ilk Omicron varyantı vakasına rastlanması sonrası dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

Beyaz Saray, ülkede Omicron varyantının görülmesinin ardından seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırdı.

Yeni varyant ve ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair endişelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği görülürken, enflasyona dair kaygıların arttığı bir ortamda para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikler de güçlendi.

Veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Kasım ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi. Bir önceki hafta son 52 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının 240 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan artışa rağmen verinin salgın öncesi ortalamasına yakın olduğunu ve iş gücü piyasasında devam eden toparlanmayı yansıttığını belirtti.

ABD'de yarın süresi dolacak geçici bütçeye ilişkin Kongre'deki gelişmeler de takip edilirken, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin hükümete 18 Şubat'a kadar finansman sağlayarak kapanmasını önleyecek geçici bütçe konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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