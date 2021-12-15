New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı öncesi güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalışla 35.539,87 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.638,20 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 15.234,8 puana geriledi.

Fed'in bugün sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi endeksler yatay bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini belirtti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede ithalat fiyat endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,7 ile piyasa beklentileri dahilinde yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

New York Fed imalat endeksi de aralıkta 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Siyasi tarafta ise ABD Kongresi, federal hükümetin borç limitini 2,5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Ekonomist Şeref Oğuz'dan asgari ücret tahmini: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak

Ekonomist Şeref Oğuz'dan asgari ücret tahmini: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak

 Fed ve Merkez Bankası ne yapacak? İşte kritik iki karara saatler kala son tahminler

Fed ve Merkez Bankası ne yapacak? İşte kritik iki karara saatler kala son tahminler

 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler püf noktasını verip, 'Hazırlığınızı yapın' diyerek uyardı

Elinde doları olanlar dikkat! Analistler püf noktasını verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title