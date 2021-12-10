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New York borsası enflasyon verisi öncesi düşüşle kapandı

New York borsası enflasyon verisi öncesi düşüşle kapandı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD'de cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi öncesi günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verisi öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 35.754,69 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,68 azalışla 4.669,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 kayıpla 15.517,4 puana geriledi.

Endeksler, enflasyona dair endişelerin arttığı bir dönemde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi negatif bir seyir izledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomiye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı enflasyon verisinin enerji dahil bazı fiyatlardaki son düşüşleri yansıtmayacağını bildirdi.

Ülkede yıllık enflasyon son olarak ekim ayında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, piyasa beklentileri TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,8 artacağı yönünde gerçekleşti.

Analistler, ABD'nin kasım ayı enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceği açısından oldukça önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Aralık ile biten haftada 184 bin kişi ile 52 yılın en düşük seviyesine indi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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