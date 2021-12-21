New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalarak 34.932,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 azalışla 4.567,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kayıpla 14.980,9 puana indi.

Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ve yayılımı ivme kazanan Omicron varyantının ekonomilere etkilerine dair belirsizlikle endeksler haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

Bankacılık, seyahat, enerji ve teknoloji hisselerindeki düşüşler öne çıktı.

Öte yandan, ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin'in, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketine destek vermeyeceğini duyurması, paketin geleceğini belirsizliğe sürükledi. Biden yönetiminin, uzun süredir Kongre ile görüştüğü ve geçen ay Temsilciler Meclisinde onaylanan pakette çıkmaza girildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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