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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
28.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:20

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 24.100,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 kayıpla 2.863,9 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,4 azalışla 8.607,73 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi nisanda 31,9 puan azalarak 86,9 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle sert şekilde düşen endeksin 87,9 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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