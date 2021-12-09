New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 35.608,80 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalarak 4.688,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kayıpla 15.737,4 puana indi.???????

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle hafta başından bu yana pozitif bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta düşüş gösterdi.

Analistler, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı büyük oranda etkili olduğunun duyurulmasının ardından küresel pay piyasalarında risk algısının azalmasına rağmen sıkılaştırılan tedbirler ile devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Aralık ile biten haftada 184 bin kişi ile 52 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcılar tarafından beklendiğine işaret eden analistler, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceği açısından oldukça önem taşıdığını kaydetti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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