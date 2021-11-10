New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de ekim ayı yıllık enflasyonunun 1990'dan bu yana en yüksek artışı göstermesi sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 36.275,45 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalarak 4.669,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kayıpla 15.762,9 puana düştü.

ABD'de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından endeksler negatif bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile Kasım 1990'dan bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Analistler, son verinin fiyat baskılarının ekonomi üzerinde beklenenden daha uzun süre etkili olacağına dair endişeleri artırdığını ve yatırımcıların yüksek enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım planlarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yüksek enflasyon verisi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de artış göstererek yüzde 1,48 seviyelerine çıktı.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Kasım ile biten haftada 267 bine inerek düşüşünü sürdürdü.

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