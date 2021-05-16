Nevzat Demir Tesisleri önünden havadan görüntülerle şampiyonluk kutlaması

Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÜZEV-Ersan SAN-Yalın ONAT-Ömer HASAR / İSTANBUL DHABeşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı.

Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Kubilay ÜZEV-Ersan SAN-Yalın ONAT-Ömer HASAR/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Beşiktaş Çarşı, Akaretler, Dolmabahçe ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. Polis bir süre sonra araçlardan siren çalıp anonslar yaparak kalabalığı dağıttı. Esenyurt'ta evlerinden çıkanlar sokakta kutlama yaptı. İstanbul'un birçok yerinde araç konvoylarıyla kornalar çalındı. Nevzat Demir Tesisleri önündeki kutlamalar havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL