Nevşehir'de Nisan ayında 77 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayı konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir'de Nisan ayında 77 konut satışı yapıldı. Yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 261 konut, Aksaray'da 219 konut, Niğde'de 277 konut, Nevşehir'de 77 konut ve Kırşehir'de ise Nisan ayında 135 konut satışı gerçekleşti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA