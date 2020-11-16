Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
16.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:54
Nevşehir'de, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarınca hakkında "yağma" suçundan 6 yıl hapis cezası verilen T.K'yi (40) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan