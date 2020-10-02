Nevşehir'de fasulyeye yönelen çiftçinin yüzü güldü

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de yaklaşık 80 bin dekar alanda ekimi yapılan fasulye, fiyatıyla üreticiyi memnun etti.

Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de yaklaşık 80 bin dekar alanda ekimi yapılan fasulye, fiyatıyla üreticiyi memnun etti.

Siğil hastalığı nedeniyle patates yetiştirilmesi yasaklanan tarlalara ekilen fasulyede hasat devam ediyor. Ürünün kilogramı tarlada 7-8 liradan alıcı buluyor.

Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılında 68 bin 723 dekardan 18 bin 232 ton, 2019'da 73 bin 259 dekardan 21 bin 637 ton ürün elde edildi. Bu yıl ise 79 bin 305 dekarda sürdürülen hasat çalışmalarında şimdiye kadar 24 bin 219 ton ürün toplandı.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fasulyenin, son yıllarda bölgede ekilen ürünler arasında ilk sırada yer aldığını, verim ve kazanç açısından çiftçiyi memnun ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının alternatif ürün kapsamında fasulye üreticilerine tohum desteği verdiğine işaret eden Çalışkaner, bu sayede ekim alanlarının her yıl genişlediğini dile getirdi.

"Fasulyeye de tohum, mazot ve nakit desteği sağlanacak"

Çiftçinin daha rahat üretim yapmasını ve daha fazla gelir elde etmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli ekim çerçevesinde fasulye üreticilerinin desteklenmesinin planlandığını ifade eden Çalışkaner, şöyle konuştu:

"Bölgede en çok patates ekimi yapılıyordu, son dönemde fasulyeye talep arttı. Bu yıl yaklaşık 80 bin dekar alana ekildi. 25 bin ton civarında hasat bekleniyor. Ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanıyor, bundan dolayı da çiftçimiz çok memnun. Alternatif ürün olarak ilerleyen süreçte daha fazla ağırlık verileceğini düşünüyorum. Nevşehir Ziraat Odası olarak biz de üreticiye bu kapsamdaki desteğimizi sürdüreceğiz. Son 3 aydır sözleşmeli ekim konusunda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın öncülüğünde güzel bir proje hazırlıyoruz. Sözleşmeli ekim sürecinde fasulyeye de tohum, mazot ve nakit desteği sağlanacak. Sözleşmeli ekim olduğu için üretilen ürün de elde kalmayacak alım taahhüdü vereceğiz. Çiftçinin mağduriyeti söz konusu olmayacak, önü açılmış olacak. Bu çalışmayla ilgili gelecek aylarda üreticilere bilgilendirme yapacağız."

Derinkuyu ilçesinde fasulye yetiştiren Süleyman Yükeri de elde edilen rekolte ve gelir nedeniyle bu ürüne yönelimin arttığını, tarladan satış fiyatının da geçen yıla göre yükseldiğini söyledi. Yükeri, "Derinkuyu'nun iklim ve toprak yapısı sayesinde kaliteli ürün elde ediliyor, üretici de para kazanınca her yıl daha çok alanda ekilmeye başlandı. Tarladan tonu 7 bin 500 lirada satılıyor. Üretim maliyetini çok rahat kurtarıyor." dedi.

Üreticilerden İbrahim Çiftçibaşı da uzun yıllar patates ektiği 60 dekarlık tarlasında son 3 yıldır fasulye yetiştirdiğini söyledi.

Çiftçibaşı, fasulye yetiştirmenin patatese göre daha zahmetli olduğunu ama daha yüksek verim elde edildiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan