Nevşehir Belediyespor 2 oyuncuyu renklerine bağladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Uğur Uğur ve Kazım Birkan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Uğur Uğur ve Kazım Birkan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren kırmız-beyazlı ekip, İskenderunspor'da forma giyen 32 yaşındaki Uğur Uğur ile Sancaktepe'de top koşturan Kazım Birkan'ı renklerine bağladı.

Futbolcular, kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan