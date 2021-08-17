Nevşehir Belediyespor 2 oyuncuyu renklerine bağladı
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Nevşehir Belediyespor 2 oyuncuyu renklerine bağladı

Nevşehir Belediyespor 2 oyuncuyu renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Uğur Uğur ve Kazım Birkan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Uğur Uğur ve Kazım Birkan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren kırmız-beyazlı ekip, İskenderunspor'da forma giyen 32 yaşındaki Uğur Uğur ile Sancaktepe'de top koşturan Kazım Birkan'ı renklerine bağladı.

Futbolcular, kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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