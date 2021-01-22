Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti
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Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti

22.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:19

Büyük umutlarla Yukatel Denizlispor'a transfer olan ancak hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli stoper Neven Subotic, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Süper Lig'de Denizlispor'un sezon başında kadrosuna kattığı Neven Subotic, Denizlispor'dan ayrıldı.

Fanatik'in haberine göre 32 yaşındaki Sırp futbolcu, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.

SADECE 5 KARŞILAŞMADA FORMA GİYEBİLDİ

Denizlispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu Neven Subotic, bu sezon Denizlispor ile beş karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Sırp futbolcu Subotic daha önce Borussia Dortmund, Saint-Etienne, Rayo Majadahonda, Union Berlin, Leganes ve Las Palmas takımlarında oynamıştı.

Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti
Haber Yorumları (1)
NAMYELÜS: Bu transferleri yapanlar yönetimi terketmedikçe Türkiye''de futbol düzelmez.
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