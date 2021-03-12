Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı

Netflix, kullanıcıların kurallara aykırı bir şekilde şifre paylaşımını engellemek için harekete geçti. Hesabın sahibiyle aynı evde olmadığını tespit ettiği kişilere kendi hesaplarını açmalarını isteyen bildirim göndermeye başladı.

Dijital eğlence platformu Netflix, aboneliği olmadığı halde tek şifre ile platformda içerik tüketen kişiler için harekete geçti. Platform, hesabın ana sahibiyle aynı evde olmadığını tespit ettiği bazı kişilere, bildirim göndermeye başladı.

ANA HESAP SAHİBİNE KOD GÖNDERİYOR

Netflix, hesabın ana sahibine önce, "Bu hesabın sahibiyle yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınıza ihtiyacınız var" bildirim göndermeye başladı. Devamında ise hesabın ana sahibine, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bir kod göndererek, kodun hesabı kullanan diğer kişi tarafından girilmesini istedi.

BİLDİRİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Netflix'ten yapılan açıklamada ise, "Bu deneme, Netflix hesaplarını kullananların bunu yapmaya yetkisi olduğundan emin olmaya yardım etmesi için tasarlandı" ifadeleri kullanıldı. Uygulamanın bütün Netflix kullanıcıları için geçerli olup olmayacağı konusunda ise henüz net bir kararı yok.