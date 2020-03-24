Neptün Soyer'den yerli üretim seferberliği çağrısı İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle alınan ekonomi tedbirleri kapsamında tarımın olmadığını vurgulayarak yerli üretim seferberliği çağrısı yaptı.

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle alınan ekonomi tedbirleri kapsamında tarımın olmadığını vurgulayarak yerli üretim seferberliği çağrısı yaptı.

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, korona virüs salgını nedeniyle alınan ekonomi tedbirlerinde tarımsal desteklerin olmadığına değinerek yerli üretim seferberliği çağrısı yaptı. Neptün Soyer, "Tarım bu ülkenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Biz yerli ve milli üretime dönmek, yerli üreticimizi korumak zorundayız. Buradan çağrımızdır. Yerli üretim seferberliği başlatılsın" dedi.

"Toprağımızı çapalamaya devam ediyoruz"

Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde dayanışma içinde olmamız gerektiğini belirten Neptün Soyer, "İzmir Köy-Koop Birliği olarak 1971'de dayanışma ruhuyla kurulduk. Şimdi de üretici olarak üzerimize düşen her neyse onu yapacağız. Kentlinin sofrasını boş bırakmamak için üretmeye, toprağımızı çapalamaya devam ediyoruz. Bu ekonomik krizle başa çıkmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 19 maddelik pakette tarımla ilgili tedbirler olmadığını gördük. Köylünün üretmesi için faizlerin düşürülmesini, girdi maliyetleriyle ilgili bazı desteklerin açıklanmasını bekliyorduk. Tarım bu ülkenin en önemli ekonomik kaynağıdır. Biz yerli ve milli üretime dönmek, yerli üreticimizi korumak zorundayız. Buradan çağrımızdır. Yerli üretim seferberliği başlatılsın" diye konuştu.

Kredi ödemelerine erteleme

Tarımın ekonomiyi canlı tutmadaki etkisine dikkat çeken Soyer, "Bizler daha 2019 yılının tarım desteklerini alamadık, tarım kredilerinin geri ödemesini bir süre faizsiz ertelenmesi bizleri rahatlatacaktır. Köylü üretecek ürününü satacak, gidecek esnaftan alışveriş yapacak. Yoksa bizim de küçük esnafın da ayakta durması zor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA