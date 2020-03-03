Nemanja Matic’in Tottenham’a Attığı Nefis Gol

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

2016-17 sezonu FA Kupası yarı finalinde Chelsea'nin Tottenham'la karşılaştığı mücadelede Nemanja Matic muhteşem bir vuruşla kaleci Lloris'i mağlup etti. Chelsea, Matic'in golüyle skoru 4-2 yaptı ve finale yükseldi.