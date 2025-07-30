Sarı-lacivertliler, bu kez gözünü İngiltere Premier League'den ayrılan bir isme çevirdi. Nelson Semedo uçak takip kodu ne?

SEMEDO İDDİALARI GERÇEK Mİ OLUYOR?

Bugün Wolverhampton ile yollarını ayırdığını açıklayan Nelson Semedo'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edildi. Tecrübeli sağ bek ile anlaşma sağlandığı ve sürecin resmiyete kavuşmak üzere olduğu konuşuluyor.

İSTANBUL'A DOĞRU HAVALANDI

Portekizli oyuncunun içinde bulunduğu uçağın İstanbul'a hareket ettiği, gece saat 00.00 civarında kente iniş yapmasının beklendiği öğrenildi. Taraftarlar ise havalimanında oyuncuyu karşılamaya hazırlanıyor.

Uçuş bilgileri henüz paylaşılmadı.

WOLVERHAMPTON'DAN REKORLA ALINMIŞTI

2020/21 sezonunda, o dönem Barcelona forması giyen Nelson Semedo, Wolverhampton tarafından tam 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Kulüp tarihinde önemli mali hamlelerden biri olmuştu.

GERİDE KALAN SEZONDAKİ RAKAMLAR

2024/25 sezonunda Wolverhampton formasını 38 maçta terleten 31 yaşındaki sağ bek, toplamda 3153 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 5 asistle takımına katkı sağladı.