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Neler olmuş neler! Başakşehir'in eski yıldızından yıllar sonra gelen Galatasaray maçı itirafı

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Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clicy, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıkları 2018/19 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılılarla oynadıkları maçla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Fransız futbolcu yaptığı açıklamada, "Devreyi 1-0 önde bitirdik Bir adamın gelip "Kazanırsanız bu gece stadyumdan çıkmayacaksınız." dediğini hatırlıyorum. Bu, Türkiye'deki ateşliliğin bir kanıtıydı." dedi.

İsviçre Ligi ekiplerinden Servette'te forma giyen Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clicy, İstanbul günlerine dair önemli açıklamalar yaptı. 2018/19 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk yolunda oynadıkları ve 2-1 kaybettiklere maça dair konuşan Fransız futbolcu çarpıcı bir itirafta bulundu.

"TÜRKİYE'DE GERÇEK BİR ORGANİZASYON YOK"

Galatasaray maçına ilişkin Fransız futbolcu, "Türkiye'de gerçek bir organizasyon yok. Tribünlere atlayan veya taraftarlarla kavga eden başkanları görebilirsiniz. Türklerde ya hep ya hiç mantığı var. Eğer iyiyseniz dedikleri gibi kralsınız. Ama bir maçta kötü oynarsan hiçbir şeysin. Seni aya götürebilirler veya bir gecede unutabilirler. Yürekleri ile hareket ederler." dedi.

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