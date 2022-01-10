Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze tüm Türkiye'nin dilinde

Fenerbahçe- Adana Demirspor karşılaşmasına Gökhan İnler'in attığı gol damgasını vurdu. 37 yaşındaki kaptanın golü akıllara durgunluk verdi.

Görüntü: beIN Sports

KİMSE BEKLEMİYORDU

Yunus Akgün'ün pasında ters ayağıyla topu kontrol eden Gökhan, bir anda kaleye füze yolladı. Havalandıktan sonra iyice ivme kazanan top, kaleci Berke'yi çaresiz bıraktı. Sosyal medyada pek çok futbolsever, "Sezonun en güzel golü" yorumunu yaptı.

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