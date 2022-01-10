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Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze tüm Türkiye'nin dilinde

Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze tüm Türkiye'nin dilinde
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un 37 yaşındaki kaptanı Gökhan İnler, Fenerbahçe'ye attığı golle gündemin zirvesine oturdu. Gökhan'ın uzak mesafeden attığı şık gol futbolseverleri mest etti.

Fenerbahçe- Adana Demirspor karşılaşmasına Gökhan İnler'in attığı gol damgasını vurdu. 37 yaşındaki kaptanın golü akıllara durgunluk verdi.

Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze, Tüm Türkiye'nin dilindeGörüntü: beIN Sports

KİMSE BEKLEMİYORDU

Yunus Akgün'ün pasında ters ayağıyla topu kontrol eden Gökhan, bir anda kaleye füze yolladı. Havalandıktan sonra iyice ivme kazanan top, kaleci Berke'yi çaresiz bıraktı. Sosyal medyada pek çok futbolsever, "Sezonun en güzel golü" yorumunu yaptı.

Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze Tüm Türkiye'nin dilinde

Ne yaptın öyle sen Gökhan! Fenerbahçe kalesine yolladığı füze Tüm Türkiye'nin dilinde

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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