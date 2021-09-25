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Ne kitapsız ne yemeksiz!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ne kitapsız ne yemeksiz!

Gizem Dinçbaş / Hem raflarında yer verdiği kitap seçkileri hem de uzun vakit geçirilebilen huzurlu kafe-brasserie'siyle sevdiğimiz Minoa, Village adlı yeni konseptinin kapılarını açtı.

Gizem Dinçbaş/ Hem raflarında yer verdiği kitap seçkileri hem de uzun vakit geçirilebilen huzurlu kafe-brasserie'siyle sevdiğimiz Minoa, Village adlı yeni konseptinin kapılarını açtı. Alışkın olduğumuz kitabevi havası burada kendini biraz daha bistro'ya bıraksa da bölgedeki bağımsız kitabevi ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek nitelikteler. Pandemi sürecinin getirdiği yeni alışkanlıklar altyapılarını geliştirmelerine de vesile olmuş, artık çevrimiçi kitap satışları da var.

Tasarımdan mimariye işin arkasındaki isimler Petek ve Nazım Tokuz çifti. Nazım Tokuz aynı zamanda bir mimar, burayı da tamamen kendisi tasarlamış. 'Minoa Village' adını alma sebebiyse geniş bir botanik bahçelerinin olması. İleride tüm bitkilerin satışını da yapmayı planlıyorlar. Bitkilerin özellikleri ve bakım şartları hakkında bilgi de alınabiliyor.

Malzemeye göre hamur

Ekşi mayalı, geleneksel ve ince yedi tahıllı gibi pizza hamuru alternatifleri var. Hamur seçimleri biraz da malzemeyle uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Proscuitto, mevsiminde taze incir, mozzarella ve parmesanlı pizzaları öne çıkıyor. Dört peynirli pizzayı ceviz krokanla farklılaştırmışlar. Hafif beslenmek isteyenler için kase ve salata seçkisi oldukça zengin. Enginarlı beyazpeynir, avokadolu esmer pirinç, hellimli ızgara sebze, keçi peynirli karabuğday gibi salata çeşitlerinde güzel dengeler yakalanmış.

Kendi baharat karışımlarıyla 6-8 saat pişirdikleri dana kaburga ağızda dağılan özel bir lezzet. Yulafla panelenmiş et şnitzel, tereyağında mühürlenip fırında tamamlanan ördek göğüs yine öne çıkan tabaklardan. Diğer Minoa'lardan ayrışan bir başka yönü ise burada bar tarafının da kuvvetli oluşu. Menüde her kokteyle farklı kitap isimleri verilmiş...

Etiler Tepecik Yolu, Kaktüs Sok. No: 3, İstanbul; (0212) 351 52 45

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