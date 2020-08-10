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Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor

Sivas'ta yaşayan İzzet Gül, bugüne kadar hiç ceza yemediği ve şehir dışına hiç çıkmayan 28 yaşındaki otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor.

Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor
10.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:10

Sivas kent merkezinde yaşayan İzzet Gül'ün 24 yıldır sahibi olduğu otomobiline ilgisi dikkat çekiyor. Gül, 1996 yılında emekli olduğunda satın aldığı otomobiline bugüne kadar gözü gibi baktı. Temel bakımlarının haricinde usta eli değmeyen 12 bin kilometredeki otomobil, orijinal otomobil tutkunlarının iştahını kabartıyor. Otomobiliyle 1 tek ceza bile yemeyen Gül, aracıyla hiçbir kazaya da karışmadı. Gül, birçok kişinin değerinin üzerinde ücret teklif edilmesine rağmen garajından çıkarmadığı otomobilini satmaya yanaşmadı.

OTOMOBİL SİVAS İL SINIRINDAN ÇIKMADI

Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, "Ben bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 24 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi " dedi.

Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor

"ALMAK İSTEYENLER OLUYOR AMA BEN KİMSEYE SATMIYORUM"

Otomobilinin orijinal olduğu için taliplisinin çok olduğunu belirten Gül, "Almak isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum. Almak isteyen çok oluyor ama ben memnunum arabamdan satmıyorum. Otomobilimin orijinal olması onların dikkatini çekiyor. Arabaya bakıyorlar, hiçbir taraf değişilmemiş. Ben arabamı güneşe komam, soğuğa komam, çukurlara vurmam. Arabam garajımda durur. Aracımı 24 yıldır her kullanımının ardından garaja bırakırım" dedi.

İzzet Gül'ün eşi Firuze Gül eşinin otomobili fazla kullanmadığını belirterek, "Otomobil 1996 yılından beri bizde. Ben arabayı kullanamıyorum, ehliyetim yoktur. Biz bu arabayla hiçbir uzak yere gitmedik. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçeleri birde Küpeli köyüne gittik. Başka bir yere gitmedik. Eşim arabaya çok fazla kullanmıyor. Evden bahçeye, bahçeden eve geliyor" dedi.

Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor
Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor
Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor

Kaynak: İHA

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