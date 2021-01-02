NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi
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NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi

02.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:37

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, bu gece oynadıkları Miami Heat maçının ardından evine dönerken arabasında Hadise'nin 12 yıl önce çıkardığı ve Eurovision'da seslendirdiği Düm Tek Tek şarkısını dinledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, bugünkü Miami Heat galibiyetini Hadise'den "Düm Tek Tek" dinleyerek kutladı.

NBA'deki başarılı performansını sürdüren Sloven yıldız Luka Doncic bugün de galibiyetin mimarlarından oldu. Miami Heat'i 93-83'lük skorla yenen Dallas'ta 27 sayı 15 ribaund yedi asist ile oynayan Doncic, galibiyet sonrası Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. Yıldız basketbolcu, Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinleyerek galibiyeti kutladı.

NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin 'Düm Tek Tek' şarkısını dinledi

"BU SEZON MVP OLABİLİRİM"

NBA'in genç süper yıldızı yeni sezondan umutlu olduğunu söylerken, "Bence bu sezon MVP olabilirim. Ama öncelikli amacım bu değil. İnsanların benden bunu beklediğini görmek çok güzel ama ben şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bu sadece benim değil, bütün takımın hedefi. Bir gün mutlaka bu amacımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin 'Düm Tek Tek' şarkısını dinledi
Haber Yorumları (1)
1234: aha bir gereksiz haber bize ne ki
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