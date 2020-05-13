NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Dennis Rodman, son günlerde öldüğüne dair spekülasyonlara neden olacak şekilde 20 gün ortadan kaybolup aniden ortaya çıkarak yine gündem olan yakın arkadaşı Kuzey Kore lideri Kim Jong ile yaptığı çılgın partiyi anlattı. Rodman partiyle ilgili, "Seksi kızlar vardı, deli gibi sarhoş olup şarkı söyledik" ifadelerini kullandı.

ABD'li boks efsanesi Mike Tyson'ın "HotBoxin" isimli podcast programına konuk olan NBA'in efsane isimlerinden Dennis Rodman, 2013 yılında basketbol şovu takımı Harlem Globetrotters ile ilk kez Pyongyang'a gidişinin hikayesini anlattı.

O dönemde Kuzey Kore hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, gidip basketbol oynayıp imza dağıtacağını düşündüğünü söyleyen Rodman, Kuzey Kore liderinin kim olduğunu bile bilmediğini, ancak bir maçın ardından Kim Jong-un'un kendisini selamlamaya geldiğini belirtti.

"ÜLKEMİ BEĞENDİN Mİ?"

Rodman, ülke liderinin kim olduğunu bilmediğini söylerken, "Birkaç fotoğraf çekimi ve sonra basketbol oynayacağımızı düşündüm. Kuzey Kore hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Maçı izledikten sonra yanıma geldi. 'Ülkemi beğendin mi?' dedi. Ben de ona 'Evet çok güzel' diye cevap verdim" ifadelerini kullandı.

ÖNCE MICHAEL JORDAN'I ÇAĞIRMIŞ

Kim'in önce eski takım arkadaşı Michael Jordan'ı çağırdığını ama olumsuz yanıt alınca kendisini davet ettiklerini söylediğini anlatan Rodman, "Daha sonra beni evine davet etti. Yemek yiyip deli gibi sarhoş olduk. Karaoke yapıp şarkı söylemeye başladı. Ne söylediğini hiç anlamıyordum" dedi.

SEKSİ KIZLAR VE DALLAS MÜZİĞİ

Ardından seksi kızlardan oluşan 18 kişilik bir müzik grubunun çıktığını ve sadece 1978'de yayına giren Dallas dizisinin tema müziğini çaldığını, bunun üzerine onlara Pearl Jam, Van Halen, Rolling Stones gibi grupların şarkılarını da öğrenmelerini tavsiye ettiğini, sonraki Kuzey Kore ziyaretinde aynı grubun kendisine tüm istek şarkılarını çaldığını belirten Rodman, dışarıya kapalı ülkenin ordusunu ve füzelerini de gördüğünü iddia etti.