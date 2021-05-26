NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Konuk ekipte Dennis Schröder 24, LeBron James 23 sayıyla maçı tamamladı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Mavericks, Clippers'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Mavericks'te Luka Doncic 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 130-108 (2-0)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Volkan Bozkır Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Sibel Can Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ali Palabıyık Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:53:40. #1.15#

title