NBA'de sezonun takası gerçekleşti
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NBA'de sezonun takası gerçekleşti

03.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:55
NBA'de sezonun takası gerçekleşti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas etti.

NBA'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala önemli bir takas gerçekleşti. Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Wizards, 2017'de sezonun en değerli oyuncusu seçilen Westbroook'u, Houston Rockets'tan kadrosuna kattı. Karşılığında ise takımın önemli oyuncularından John Wall ve birinci tur draft hakkını Rockets'a verdi.

Oklahoma City Thunder'da 2008-19 sezonları arasında forma giymesinin ardından geçen sezon Houston Rockets'a geçen ve 9 kez all-star seçilen 32 yaşındaki Westbrook, 878 maçta 23,2 sayı, 8,3 asist, 7,1 ribaunt ve 1,7 top çalmalık performans gösterdi.

NBA'de 2010 yılından bu yana sadece Wizards forması giyen 30 yaşındaki oyun kurucu Wall ise forma giydiği 573 karşılaşmada 19 sayı, 9,2 asist, 4,3 ribaunt ve 1,70 top çalma ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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