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NBA'de Nets, Irving'in 50 sayısıyla kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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NBA'de Nets, Irving'in 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, 132-121 galip ayrıldıkları Charlotte Hornets deplasmanında yüzde 78,9 şut isabetiyle 50 sayı attı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, 132-121 galip ayrıldıkları Charlotte Hornets deplasmanında yüzde 78,9 şut isabetiyle 50 sayı attı.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Son haftaların formsuz takımı Nets, Doğu Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Hornets'ı mağlup etti.

Nets'in all-star oyun kurucusu Irving, 19'da 15 saha içi şut isabetiyle kaydettiği 50 sayının yanı sıra 6 da asist yaptı. Irving böylece kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Andre Drummond 20 sayı, 14 ribaunt, Kevin Durant 14 sayı, 7 asistlik katkı sundu.

Ev sahibi Hornets'ta Terry Rozier 30 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, Miles Bridges 30 sayı ve LaMelo Ball 24 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Cavalierslı Garland 41 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Indiana Pacers maçını 127-124 kazandı.

Cavaliers'ta Darius Garland, 41 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon ilk kez all-star seçilen oyun kurucu ayrıca 13 asist ve 5 ribaunt üretti.

22 sayı, 12 ribaunt, 5 top çalmayla "double double" yapan Evan Mobley ve 21 sayı, 5 ribauntla maçı tamamlayan Lauri Markkanen, galibiyette önemli rol oynadı. Cedi Osman ise 12 dakika süre aldığı karşılaşmayı sayısız bitirdi.

8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pacers cephesinde Tyrese Haliburton 25 sayı, 9 asistle öne çıktı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 121-132

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 124-127

Orlando Magic-Phoenix Suns: 99-102

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 132-111

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 115-142

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 112-97

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, oyunlar, Spor, Haberler

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