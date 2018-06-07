NBA'de Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı Yenerek Şampiyonluğun Kıyısına Geldi

NBA final serisi 3. maçında Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ı ağırladı. Maça iyi başlayan ev sahibi Kevin Durant'i durduramadı.

Mücadelenin başında iyi bir performans sergileyen konuk ekip GSW, Cleveland'a farkı açtırmadı. Final serisinin 3. maçının ilk periyotu 29-28 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

CLEVELAND İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci periyotta savunmada daha agresif olan takım Cleveland Cavaliers, 29-24'lük üstünlük sağladı. Cleveland, GSW'nin yıldızı Curry'nin de gününde olmadığı gecede ilk yarıyı 58-52'lik skorla önde kapattı.

DURANT MAÇA EL KOYDU

İkinci yarıda Kevin Durant rüzgarı esti. LeBron James'in adeta durduğu çeyrekte, Curry'de etki gösteremedi. 3. çeyreği domine eden isim ise Golden State Warriors'un yıldızı Kevin Durant oldu. GSW 3. çeyreği 31-23 önde kapattı ve maç birden yön değiştirdi.

LeBron James Trible Double yapmasına rağmen birçok net pozisyondan yararlanamazken, Durant adeta takımını şampiyonluğa taşıyan performansını ortaya koydu.

LEBRON YORULDU

Maçın son periyotunda yorulan LeBron ve günün formsuz ismi Curry, Kevin Durant'in resitalini izledi. Gecenin yıldızı Durant, GSW'nin maçı 110-102 kazanmasındaki en büyük etkenlerden birisi oldu.

Seride 3-0 öne geçen Golden State Warriors'ın şampiyon olması için sadece 1 galibiyete ihtiyacı var.