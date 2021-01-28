NBA All-Star maçının kadro seçimi için taraftar oylaması, bugün başlıyor
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NBA All-Star maçının kadro seçimi için taraftar oylaması, bugün başlıyor

28.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:26
NBA All-Star maçının kadro seçimi için taraftar oylaması, bugün başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının kadrosunda yer alacak oyuncuların belirlenmesi amacıyla yapılan seyirci oylaması, bugün başlayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının kadrosunda yer alacak oyuncuların belirlenmesi amacıyla yapılan seyirci oylaması, bugün başlayacak.

NBA'den yapılan açıklamada, taraftarların organizasyonun internet sitesi, uygulaması veya Twitter hesabına girerek all-star maçında forma giyecek oyuncuların seçimleri için bugünden başlayarak 16 Şubat'a kadar oy verebileceği belirtildi.

NBA'de forma giyen tüm oyuncular, oylamada yer alacak. Seyirciler, her 24 saatte bir kez oylamaya katılabilecek. "1 Güne 2 Oy" adıyla başlatılan kampanya sayesinde, basketbolseverlerin 30 Ocak, 2 Şubat, 4 Şubat, 13 Şubat ve 16 Şubat'ta vereceği her oy, çift sayılacak.

NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Konferansları takımlarının kadrosunun belirlenmesinde taraftarların oyları yüzde 50, basketbolcular ve medya üyelerinin oyları ise yüzde 25'er oranda etkili olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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