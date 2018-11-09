Antalyasporlu Nazım Sangare: Gine'yi Reddettim, Türk Milli Takımından Teklif Bekliyorum

Antalyaspor'un sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, Spor Toto Süper Lig'in bu sezon çok zorlu geçtiğini belirterek, ligde çok zayıf ve çok güçlü takımların olmadığını bildirdi.

Almanya Aachen takımı altyapısında futbola başladıktan sonra Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giyen 24 yaşındaki Nazım Sangare, 2017-2018 sezonu öncesinde oldukça düşük bir bedelle transfer olduğu Antalyaspor'da oynadığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı.

Bu sezon Süper Lig'de topladığı 20 puanla 3. sırada bulunan Akdeniz ekibinin başarısında pay sahibi olan kırmızı-beyazlı futbolcu, Gineli babası nedeniyle Gine A Milli Futbol Takımı'ndan aldığı teklifi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynamak için kabul etmedi.

"ANTALYASPOR'DA MUTLUYUM"

Nazım Sangare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk anne ve Gineli babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldiğini belirterek, 15 yaşındayken profesyonel bir takımın altyapısına girdiğini söyledi.

Çocukluğunda profesyonel bir futbolcu olmayı hedeflediğini belirten Sangare, "Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedim. Altı ay bir ana okulunda çalıştım. Bir yandan çalışırken bir yandan da antrenmanlara gidiyordum. Ancak ikisi bir arada yürümeyeceği için kreşi bıraktım ve futbola devam ettim." diye konuştu.

Sangare, 19-20 yaşlarındayken A takıma çağrıldığını ve teknik direktörünün de kendisini severek takıma katmasıyla futbolcu olmaya karar verdiğini anlatarak, farklı takımlarda oynadıktan sonra transfer olduğu Antalyaspor'da mutlu olduğunu kaydetti.

"BU SEZON HER ŞEY DENGELİ"

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon takımların birbirini yenebildiğini aktaran kırmızı-beyazlı futbolcu, "Ligde bu sezon çok zayıf takım yok ama çok güçlü takım da yok. Her şey dengeli." şeklinde konuştu.

Sangare, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından oldukça memnun olduğunu ve sistemin iyi çalıştığını söyledi.

"VAR sistemi sayesinde bütün takımlara eşit şans veriliyor." ifadesini kullanan Sangare, eskiden büyük takımlara daha kolay penaltı verildiğini öne sürdü.

"GİNE'Yİ REDDETTİM, TÜRKİYE'DEN TEKLİF BEKLİYORUM"

Antalyaspor'un bu sezon iyi mücadelede ettiğini ve çok koştuğunu vurgulayan Nazım Sangare, "Bu sene kulüp çok fazla transfer yapmadı. Kadro neredeyse geçen seneki gibi kaldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra yavaş yavaş bir aile olmaya başlamıştık. Şimdi, Bülent Korkmaz bizi tam bir aile gibi yaptı. O yüzden çok şükür ligde iyi gidiyoruz." dedi.

Başarılı oyuncu, şu ana kadar ki performansından tam memnun olmadığını, daha iyi oynayabildiğini göstermesi gerektiğini dile getirdi. Sangare, daha çok defansa konsantre olduğunu, sağ açıkta oynayan Doğukan'a biraz daha fazla yardım etmesi gerektiğini bildiğini de vurguladı.

Nazım Sangare, Gine A Milli Futbol takımında oynaması için gelen teklifi kabul etmediğini, Türkiye'den teklif beklediğini anlatarak, "Kendime bakıyorum, mücadele ediyorum. İnşallah bir gün milli takıma çağrılacağım." yorumunu yaptı.