Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK: 3-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK: 3-1

03.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:05
Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK: 3-1

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Burak Demirkıran (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Hüseyin Can (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan Çayrak (xx) - Oktay (xx) Mehmet (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx) (Dk. 65 Mehmet Akif xx), Muhammet Ali (xx) (Dk. 57 Mert xx), Bünyamin Cesur (xx) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Burak Demirkıran (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Hüseyin Can (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan Çayrak (xx) - Oktay (xx) Mehmet (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx) (Dk. 65 Mehmet Akif xx), Muhammet Ali (xx) (Dk. 57 Mert xx), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 76 Berkay xx), Sefa (xxx), Zafer (xx) (Dk. 57 Aytaç xx), Tamer (xxx), Murat Can (xxx)YOZGATSPOR 1959 FK: Bilal (x) - Semih (x) (Dk. 69 Alaz Gökalp x), Ali Kaan (xx), Selim (xx), İsmail (x) (Dk. 59 Baran x), Ziya (xx), Uğurcan (x), Yiğitalp (x), Arif (x) (Dk. 88 Ebubekir), Mehmet Fırat (x) (Dk. 88 Beytullah), Hamdi Tayfun (x)GOLLER: Dk. 8 (Pen) ve Dk. 56 Murat Can, Dk. 48 Mehmet (Nazilli Bld), Dk. 45 Selim (Yozgatspor)SARI KARTLAR: Oktay, Mehmet, Sefa (Nazilli Bld), Mehmet Fırat, Semih, Ali Kaan (Yozgatspor)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor, 13'üncü hafta erteleme maçında konuk ettiği son sıradaki Yozgatspor 1959 FK'yı 3-1 mağlup ederek zirvede lider Fethiyespor'u yakaladı. Maçın 8'inci dakikasında Murat Can'ın penaltı golüyle öne geçen Nazilli ekibine konuk takım 45'inci dakikada Selim'le yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 biten müsabakada siyah-beyazlılar, 48'inci dakikada Mehmet'le durumu 2-1'e getirirken, 56'ncı dakikada Murat Can müsabakanın skorunu ilan etti: 3-1.

Son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Nazilli Belediyespor, bu skorla 29 puana ulaşıp zirve ortağı olurken, Yozgat temsilcisi 12 puanda kalıp ligin dibine demir attı. Nazilli, çarşamba günü Yomraspor maçıyla devreyi tamamlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Mesut Bakkal Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Yangın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK: 3-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 15:15:51. #1.15#
title