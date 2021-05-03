Nazilli Belediyespor, şampiyonluğu şehir turu atarak kutladı

Aydın'ın profesyonel futbol ligindeki tek takımı olan ve Misli.com 3. Lig 2. Grubu lider tamamlayarak 2. lige terfi eden Nazilli Belediyespor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı.

Aydın'ın profesyonel futbol ligindeki tek takımı olan ve Misli.com 3. Lig 2. Grubu lider tamamlayarak 2. lige terfi eden Nazilli Belediyespor şampiyonluğunu şehir turu atarak kutladı.

Trabzon ekibi Yomrasporu deplasmanda yenerek ligi lider olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, maç dönüşü üstü açık otobüsle şehir turu atarak şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutladı. Akşam saatlerinde otobüsle şehre giriş yapan siyah beyazlı ekip kısa bir dinlenmenin ardından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın gönderdiği üstü açık otobüse binerek Nazilli Caddelerinde tur attı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Teknik Direktör Mesut Toros, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarını taşıyan üstü açık otobüs, kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkamayan taraftarın ayağına gitti. Vatandaşların yol boyu balkon ve pencerelerinden alkışlarla, bayraklarla ve meşalelerle eşlik ettiği şehir turu büyük coşkuya sahne oldu. Yıldırım Demirören tesislerinde başlayan şampiyonluk kutlama korteji bir buçuk saat süren şehir turunun ardından yine aynı coşkuyla başladığı noktada son buldu.

"Özel izin alındı"

Nazilli Belediyespor yönetiminin aldığı özel izin ve Nazilli İlçe Kaymakamlığı tarafından verilen dar kapsamlı kısıtlı kutlamalarda Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birçok noktada aldığı önlem ve korteje eşliği ile sokağa çıkma yasağına riayet edilmesi sağlanırken, evlerin önüne çıkan vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları istendi.

"Sahada kutlama"

Yıldırım Demirören Sosyal Tesislerinde hazırlanan özel platform önünde düzenlenen son etkinlikte ise futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp çalışanları tek tek sahneye çağırılarak çiçek takdim edildi. Sahnede devam eden coşkuda ise Başkan Özcan ile birlikte yöneticiler ve futbolcular önce zeybek ardından da kolbastı oynadı.

"Mesut Toros'la zoru başardılar"

Üç yıl aradan sonra yeniden 2. lige yükselen Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Mesut Toros, Kütahyaspor'un 9 puan gerisinden gelip takımı şampiyon yaparak adeta bir imkansızı gerçekleştirdi. Naz-Naz'ı hedefine ulaştıran Mesut Toros, elde ettiği başarıyla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Lige Teknik Hoca Hasan Şermet ile başlayan ve üst üste yaşanan yenilgilerden sonra ligin 26. haftasında görevine başlayan tecrübeli teknik adam yönetiminde Naz-Naz, lider Kütahyaspor'un bir maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alıyordu. Ağrı 1970 Spor mağlubiyeti ve Çengelköyspor beraberliğiyle lider Kütahyaspor ile siyah-beyazlılar arasında puan farkı 9'a yükseldi. Maç sayısını eşitlendiği 28. haftada ise Tepecikspor'a yenilen Kütahyaspor, Nazilli Belediyespor arasındaki puan farkını açamadı. Hem takımın hem de bireysel anlamda oyuncuların performanslarını yükselten İzmirli teknik adam, ligin son haftasında puan farkını 2'ye düşürdü. Mesut Toros, Yomraspor deplasmanından da galip çıkarak Kütahyaspor'un kaybetmesi ile liderlik koltuğuna oturmanın sevincini ve gururunu yaşadı. Üç yıl aradan sonra 2. lige yükselen Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros'la bir imkansızı gerçekleştirmenin de gururunu yaşadı.

"Başkan Özcan herkese teşekkür etti"

Kutlamaların sonunda konuşan Nazilli belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal başkanı Kürşat Engin Özcan, 1984 yılından bu yana kulübe destek veren ve başarıların pekişmesinde imzası bulunan tüm yöneticilere teşekkür etti. Başkan Özcan, "Biz altyapısı hazır bir takımla yola devam ederek bize devredilen bayrağı en yukarıya taşıdık. Bu başarıda bugüne kadar çalışan herkesin emeği var. Ben öncelikle tüm eski yöneticilerimize ve bayrağı en yukarıya taşıyan bugünkü ekibimize çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin takımı zoru başardı ve inancını kaybetmeyerek Nazilli ismini altın harflerle bir kez daha tarihe yazdırdı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı