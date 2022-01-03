Nazilli Belediyespor'dan defansa takviye

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosunu Trabzonspor'un U19 takımından Taha Cevahiroğlu ile güçlendirdi. Anlaşmaya varılan 19 yaşındaki futbolcunun imza atması bekleniyor. Daha önce Berat, İlyas, Sefa ve Tamer'le yollarını ayıran Nazilli, ara transferde ilk imzayı Fethiyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Şener'e attırmıştı. Siyah-beyazlı kulüpte devre arasında Antalya kampı da başladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet