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Nazilli Belediyespor'dan defansa takviye

Nazilli Belediyespor'dan defansa takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosunu Trabzonspor'un U19 takımından Taha Cevahiroğlu ile güçlendirdi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosunu Trabzonspor'un U19 takımından Taha Cevahiroğlu ile güçlendirdi. Anlaşmaya varılan 19 yaşındaki futbolcunun imza atması bekleniyor. Daha önce Berat, İlyas, Sefa ve Tamer'le yollarını ayıran Nazilli, ara transferde ilk imzayı Fethiyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Şener'e attırmıştı. Siyah-beyazlı kulüpte devre arasında Antalya kampı da başladı.


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