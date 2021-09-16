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Nazilli Belediyespor bu kez Mesut Toros'a rakip

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor bu kez Mesut Toros'a rakip

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 ile başlayıp zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor, takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de mucizevi bir şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mesut Toros'a bu kez rakip olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 ile başlayıp zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor, takımı geçen sezon 3'üncü Lig'de mucizevi bir şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mesut Toros'a bu kez rakip olacak.

Siyah-beyazlı ekip, pazar günü Mesut Toros'un çalıştırdığı Amed Sportif deplasmanına çıkacak. Geçen sezona 3'üncü Lig'de Nazilli'yle aynı gruptaki Fethiyespor'un dümeninde başlayan Toros, Muğla temsilcisinden liderken ayrıldıktan sonra siyah-beyazlı ekipte göreve başladı. Zirvenin 9 puan gerisinde olan Nazilli Belediyespor, Toros'la son 6 maçı kazanıp mucizevi bir şekilde şampiyon oldu. Bu sezon başında kulübüyle yeniden el sıkışan tecrübeli teknik adam, ardından kulüpte yaşanan sıkıntı nedeniyle ayrılıp Diyarbakır ekibinin başına geçti. Nazilli'yle yolu yine aynı grupta kesişen Toros, yeni takımıyla ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon Toros'la başladığı galibiyet serisini bu sezon da devam ettirip 8 maça çıkaran Nazilli Belediyespor'da zorlu deplasman öncesi İlyas, Aytaç, Sefa, Hasan ve Efe'nin tedavileri sürüyor.


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