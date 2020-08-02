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NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı

NASA'nın Mars'taki Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün benzerlik gösterdiğini belirtmesi ve Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın "Çıkın çıkın gelin" çağrısının ardından bayram tatilini fırsat bilenler Türkiye'nin Maldivleri'ne akın etti.

02.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:15

NASA'nın paylaşımı ve Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın "Çıkın çıkın gelin" çağrısının ardından beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı

MARS'TAKİ JEZERO KRATERİ İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sosyal medya üzerinden Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin jeolojik açıdan benzerlik gösterdiğini duyurdu. Bunun üzerine bir paylaşım yaparak insanoğlunun henüz Mars'a gidemediğine değinen Vali Arslantaş, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor ama siz çıkın çıkın Salda Gölümüze gelin" ifadelerini kullandı.

NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı

BAYRAM TATİLİNİ FIRSAT BİLEN SOLUĞU SALDA'DA ALDI

NASA ve Arslantaş'ın paylaşımının ardındandaha fazla ilgi görmeye başlayan Salda Gölü'nde ziyaretçi akını yaşanmaya başladı. Bayram tatilini fırsat bilen yüzlerce kişi soluğu Salda Gölü'nde aldı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi kentlerden günübirlik doğa harikası gölü görmeye gelen tatilciler, Beyaz Adalar, Halk Plajı ve Tabiat Parkı'nda bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, sıcak hava nedeniyle zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı.

NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
Haber Yorumları (1)
ANT: Para için tüm ekosıstemı bozalım. Corona daha bı baslangıc
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