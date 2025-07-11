Aurelio De Laurentiis İtalyan bir film yapımcısıdır. Filmauroadlı film yapım şirketinin ve aynı zamanda başkanı olduğu İtalyan futbol kulübü Napoli'nin sahibidir. Peki, Napoli Başkanı kim, De Laurentiis kimdir?

NAPOLİ BAŞKANI KİM, DE LAURENTİİS KİMDİR?

Aurelio De Laurentiis (d. 24 Mayıs 1949), İtalyan bir film yapımcısıdır. Filmauro adlı film yapım şirketinin ve aynı zamanda başkanı olduğu İtalyan futbol kulübü Napoli'nin sahibidir.

Film yapımcısı Dino De Laurentiis'in yeğeni ve şef Giada De Laurentiis'in uzaktan kuzenidir .

De Laurentiis, Ulusal İtalyan-Amerikan Vakfı'nın yönetim kurulunda görev yapmaktadır. 1995 yılında 19. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyeliği yapmıştır .

Napoli 2004'te iflas edip İtalyan futbolunun üçüncü ligi olan Serie C1'e düştükten sonra , De Laurentiis kulübü finansal istikrarı sağlarken aynı zamanda ligleri tekrar yükseltme hedefiyle satın aldı. Üç yıl içinde iki kez yükselen Napoli, Serie A'ya geri döndü . İlk birkaç yılı orta sıralarda geçirdiler ve 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandılar .Napoli, 2010'ları ligin zirvesinde ve Avrupa futbolunda mücadele ederek geçirdi. Kulüp, onun yönetiminde 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında Serie A'yı kazandı .