Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı

12.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:53

Sezon başında Başkan Harun Budaklı ile birlikte göreve gelen Namık Altunsoy ile ligde alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı.



Dün akşam kulüpten ayrılan Altunsoy ekibi, yeşil-beyazlı ekiple ilişiğini tamamen kesti.



Sivas Belediyespor'un başında lig ve kupa dahil olmak üzere toplamda 14 maça çıkan Namık Altunsoy, bu maçların 5'ini galibiyetle, 5'ini beraberlikle ve 4'ünü de mağlubiyetle tamamladı.



Diğer yandan alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor yönetimi, yeni teknik adam konusunu en kısa sürede sonuca bağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

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